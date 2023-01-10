بـ 61.8 ملم.. منطقة مكة تسجّل أعلى كمياتٍ لهطول الأمطار اليوم

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الثلاثاء)، أن قرية “سعيا” في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرّمة، سجلت أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم، بلغت 61.8 ملم، فيما سجّلت قرية الشفا بمحافظة الطائف 22.3 ملم.
وأضافت الوزارة في تقرير لها أن منطقة القصيم سجلت 30.5 ملم في مركز البطين الجنوبي بمحافظة بريدة، و9.2 ملم في مركز قبة بمحافظة الأسياح.
وأشارت إلى أن المنطقة الشرقية سجّلت محافظة حفر الباطن 23.3 ملم في مطار القيصومة، و17.6 في مركز القيصومة، بينما سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية 16.9 ملم في مطار طريف، و9.6 ملم بطريف.
وبينت الوزارة أن منطقة الباحة سجلت 10.2 ملم في محافظة بلجرشي، و8.6 ملم في صخوان، وفي منطقة الرياض سجّلت قرية الحريق بالوشم في محافظة شقراء 9.2 ملم، وروضة السبلة بمحافظة الزلفي 8.5 ملم.
ولفت التقرير إلى أن كميات المياه المخزّنة خلف السدود بلغت نحو 704 ملايين م3، فيما بلغ حجم السيول الواردة نحو 2.5 مليون م3، وحجم المياه المنصرفة من البوابات نحو 5 ملايين م3.
وفق “أخبار 24”.