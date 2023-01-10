يمتد لمدة 6 أشهر .. انطلاق برنامج “قادة الأمن السيبراني”

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني انطلاق البرنامج التدريبي “قادة الأمن السيبراني”، الهادف إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة، وذلك في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني بمشاركة قياديين يمثلون 55 جهة وطنية.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يأتي بالشراكة مع “كلية كينيدي بجامعة هارفارد” و”هارفارد للأعمال والنشر” والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) الذراع التقني للهيئة.
ويمتد البرنامج لمدة 6 أشهر، ويتميز بتنوع أساليب وأدوات التدريب، ويتضمن أكثر من 140 ساعة تدريبية، وعقد 4 جلسات حوارية، وإجراء أكثر من 10 تمارين تطبيقية، وتنظيم 3 جلسات إرشاد مهني مع خبراء في المجال، إضافة إلى تنفيذ ورشة عمل مختصة. وفق “أخبار 24”.
ويستهدف البرنامج إكساب 160 مسؤولاً عن الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية المهارات القيادية اللازمة التي من شأنها دعم جهودهم الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني، وتطوير مهارات إدارة المخاطر.