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رياضة > دياز يُعلن تشكيل الهلال أمام الرائد
10/01/2023   8:16 م

دياز يُعلن تشكيل الهلال أمام الرائد

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أعلن المدير الفني لفريق الهلال، رامون دياز، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الرائد، ضمن منافسات دوري روشن.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الهلال أمام الرائد كالتالي: عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، حمد اليامي، غوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، ميشايل ديلغادو، لوسيانو فييتو.

وجاءت دكة بدلاء الهلال للمباراة كالتالي: محمد العويس، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، متعب المفرج، معاذ فقيهي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، عبدالله الحمدان، صالح الشهري. وفق “أخبار 24”.

دياز يُعلن تشكيل الهلال أمام الرائد

رياضة
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