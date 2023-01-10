دياز يُعلن تشكيل الهلال أمام الرائد

أعلن المدير الفني لفريق الهلال، رامون دياز، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الرائد، ضمن منافسات دوري روشن.
وجاء التشكيل الأساسي لفريق الهلال أمام الرائد كالتالي: عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، حمد اليامي، غوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، ميشايل ديلغادو، لوسيانو فييتو.
وجاءت دكة بدلاء الهلال للمباراة كالتالي: محمد العويس، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، متعب المفرج، معاذ فقيهي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، عبدالله الحمدان، صالح الشهري. وفق “أخبار 24”.