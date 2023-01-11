أكدت وزارة التجارة أنه يحق للعميل إلغاء عملية الشراء عبر المتجر الإلكتروني، إذا تأخر المتجر في تسليم الشحنة أو الطلب مدة تزيد على 15 يوماً، ما لم يكن هناك موعد آخر للتسليم.
وأوضحت الوزارة أن يحق للعميل في حال تأخر وصول الطلب استرداد ما دفعه بعد إلغاء الطلب مقابل المنتج، أو أي تكاليف مترتبة على ذلك ما لم تكن قوة قاهرة.
وأضافت أن المتجر الإلكتروني يحق له إبلاغ العميل في حال تأخر موعد التسليم أو الطلب إذا واجه أي صعوبات تؤثر على ذلك، ويحق للعميل في هذه الحالة استكمال الطلب بعد التعديل أو الإلغاء.
وفق “أخبار 24”.