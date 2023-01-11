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جديد المحليات > “الطهي” تعتمد “الجريش” الطبق السعودي و”المقشوش” الحلوى الوطنية
11/01/2023   7:15 م

“الطهي” تعتمد “الجريش” الطبق السعودي و”المقشوش” الحلوى الوطنية

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أطلقت هيئة فنون الطهي مبادرة وطنية، اليوم (الأربعاء)، بعنوان “روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق”، والتي تسعى من خلالها إلى حصر وتصنيف الأطباق المحلية الشهيرة.

واعتمدت الهيئة تزامناً مع إطلاق هذه المبادرة “الجريش” طبقاً وطنياً للمملكة، وطبق “المقشوش” لتكون الحلوى الوطنية، اعتزازاً واحتفاءً بهاتين الوجبتين الشهيرتين.

ويأتي استثمار القيمة الرمزية للأطباق المُختارة واحداً من أهداف المبادرة التي امتد نطاقها إلى مناطق المملكة كافة.  وفق “أخبار 24”.

وتواصل هيئة فنون الطهي العمل على دراسة الأطباق الخاصة بكل منطقة من مناطق المملكة على حِدَة، بالتنسيق مع إمارات المناطق والمختصين في كل منطقة، بهدف اختيار طبق وطني واحد لكل منطقة يُعبِّر عن هُوِيّتها.

“الطهي” تعتمد “الجريش” الطبق السعودي و”المقشوش” الحلوى الوطنية

جديد المحليات
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