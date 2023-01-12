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جديد المحليات > منع الشركات التجارية من جمع الملابس المستعملة من العامة
12/01/2023   1:25 م

منع الشركات التجارية من جمع الملابس المستعملة من العامة

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حذر اتحاد الغرف السعودية المعنيين من ذوي العلاقة والمؤسسات التجارية التي تمارس نشاط تدوير الملابس من جمع الملابس المستعملة من العامة بشكل مباشر.

ولفت إلى أنه تم رصد قيام بعض الشركات والمؤسسات التجارية بجمع الملابس المستعملة من العامة بشكل مباشر وبدون ترخيص، بما يشكل مخالفة صريحة للأمر السامي القاضي بحصر جمع وتلقي الملابس المستعملة في الجمعيات الأهلية المصرح لها.

وشدد على الشركات التجارية بعدم جمع الملابس المستعملة من العامة بشكل مباشر، باستثناء التعاون الذي يتم مع الجمعيات الأهلية المرخص لها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمزاولة النشاط. وفق “أخبار 24”.

منع الشركات التجارية من جمع الملابس المستعملة من العامة

جديد المحليات
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