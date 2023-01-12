عرعر بدون وسطاء.. 9.8 ألف وسيط مرخص لتأجير العقارات بالمدن الرئيسية

بلغ عدد الوسطاء العقاريين المرخصين لتأجير العقارات وإدارتها في المدن الرئيسية بالمملكة 9781 وسيطًا في منصة “إيجار” ممن تم تأهيلهم على الشبكة الإلكترونية للاستفادة من مميزاتها.
ووفقا لآخِر تحديث للمؤشر الإيجاري بمنصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تصدرت مدينة الرياض القائمة بـ3809 وسطاء، ثم جدة بـ2098 وسيطًا، فيما خلت مدينة عرعر من أي وسيط عقاري مرخص.
مَن هو الوسيط العقاري في “إيجار”؟
ووفقاً للمنصة يسمح للمكاتب العقارية وشركات الوساطة العقارية ذات السجل التجاري الساري بممارسة النشاط على أن تكون مملوكة لسعودي أو شركة سعوديّة مملوكة لسعودييّن.
كما يسمح بنشاط التأجير لكل مَن تنطبق عليهم صفة الوساطة ومتطلباتها في “إيجار” ممن يقومون بتأجير العقارات المملوكة لهم أو مسجلة بأسماء منشآت يملكونها.
*قائمة بعدد الوسطاء العقاريين في مدن المملكة الرئيسية:
وفق “أخبار 24”.