بالخرج : حضور غفير يستهوي ( التعليق الصوتي )مع الدبيان (فيديو وصور)

المركز الإعلامي – بيهايف الخرج :
حضر عدد كبير من الحاضرين والحاضرات أعظمهم من الشباب في اللقاء الثقافي الذي عقده (الشريك الادبي لهيئة الادب والنشر والترجمة ) مقهى ومساحات بيهايف بالخرج ، واستضاف المعلق الصوتي إبراهيم الدبيان ، والذي أبهر الجميع بصوته العذب والقائه الجميل ، وذلك يوم الاربعاء الموافق ١٩ / ٦ /١٤٤٤هـ
تألق الأستاذ سعود الضحوك كعادته في التقديم ، وزاد الليلة جمالا مشاركة عدد من الجنسين الرجال والنساء بتقديم نماذج صوتية لاقت استحسان الحضور وثناء الدبيان ، كان من بينهم ( عبدالكريم العطاوي ) و ( أماني السويحب ) وغيرهم .
والأستاد إبراهيم عبدالله علي الدبيانن بكالرويوس لغة عربية . مهتم في المجال الصوتي والهندسة الصوتية والإلقاء منذ 18 سنة .
ألقى خلال هذه السنوات مجموعة كبيرة منا ك في لنصوص خدم فيها معظم الجهات الحكومية وكثير من الشركات والمؤسسات في السعودية ودول الخليج ، مثل الأحوال المدنية و أبشر ، والجوازات ، ووزارة الداخلية ووزارة التعليم وغيرها . فهو محب ومتذوق للأدب والشعر العربي .