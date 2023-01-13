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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الحالات الحرجة والإصابات والوفيات وارتفاع “التعافي”
13/01/2023   4:57 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الحالات الحرجة والإصابات والوفيات وارتفاع “التعافي”

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أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، انخفاض الحالات الحرجة والإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” والوفيات وارتفاع أعداد المتعافين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 26 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره حالة واحدة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827358 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاََ، إذ سجلت 20 حالة، بارتفاع قدره حالتان عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814983 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض في الحالات الحرجة، حيث سجلت خروج حالتين العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 20 حالة، منوهة بتسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9540 حالة وفاة.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الحالات الحرجة والإصابات والوفيات وارتفاع “التعافي”

جديد المحليات
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