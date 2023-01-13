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رياضة > البحرين تصعد لنصف نهائي خليجي 25 على حساب الكويت
13/01/2023   11:47 م

البحرين تصعد لنصف نهائي خليجي 25 على حساب الكويت

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تأهل المنتخب البحريني إلى دور نصف نهائي النسخة الحالية لكأس خليجي 25 رغم تعادله بهدف لمثله أمام نظيره الكويتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وقصّ منتخب البحرين شريط التسجيل في الدقيقة 26 بهدف سجله لاعبه مهدي الحميدان، فيما تعادل المنتخب الكويتي بهدف سجله لاعبه شبيب الخالدي في الدقيقة 45، بينما أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب منتخب الكويت حمد القلاف في الدقيقة 86.

ورفع المنتخب البحريني رصيده بهذه النتيجة إلى النقطة 7 في صدارة مجموعته، فيما رفع منتخب الكويت رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المنتخب القطري الوصيف.

البحرين تصعد لنصف نهائي خليجي 25 على حساب الكويت

البحرين تصعد لنصف نهائي خليجي 25 على حساب الكويت

البحرين تصعد لنصف نهائي خليجي 25 على حساب الكويت

وفق “أخبار 24”.

البحرين تصعد لنصف نهائي خليجي 25 على حساب الكويت

رياضة
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