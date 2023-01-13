تشتهر محافظة العلا، بالحمضيات التي تُعَدّ من أهم المنتجات الزراعية التي توارث الأجيال زراعتها منذ قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر.
وتضم سهول وأودية محافظة العلا، أكثر من 200 ألف شجرة حمضيات، على مساحة 800 هكتار وهي ثاني أهم محصول فاكهة بعد نخيل التمر، وتنتج سنوياً 15 ألف طن، وهو ما يمثل 30% من إجمالي إنتاج المملكة، بحسب الإحصائية التي أصدرتها الهيئة الملكية للمحافظة.
كما يُزرع بالمحافظة ما يزيد عن 29 صنفًا، تشمل البرتقال واليوسفي والليمون الحلو والليمون الشعيري والبنزهير والجريب فروت والشادوك والملكي (الكمكوات) والترونج، ويمثل البرتقال منها نحو 80% منها.
وتشهد محافظة العلا كل عام، انطلاق فعاليات مهرجان العلا للحمضيات والذي يتزامن مع موسم الحصاد، ويمثل فرصة للمزارعين لتسويق منتجاتهم، التي تقدر قيمتها بحوالَيْ 75 مليون ريال سنويًا.
وفق “أخبار 24”.