قراءة أكثر من 43 ألف صفحة في “ماراثون اقرأ” بتبوك

واصل “ماراثون اقرأ” الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” فعالياته بتبوك لليوم الثاني، وتُشرف عليه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.
وشهد أمس (الجمعة)، إقبالاً كبيراً على مكتبة “اقرأ” في المدرسة الثانوية الأولى بتبوك مسجلاً أكثر من 1400 قارئ، وقراءة أكثر من 43 ألف صفحة, في حين حصل كل قارئ على ميدالية كتذكار تحفيزي؛ لا سيما الأشخاص الذين تجاوزوا قراءة أكثر من ألف صفحة.
كما تكفل مركز “إثراء”، بزراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة بهدف الوصول إلى 2000 شجرة؛ إسهاماً من المركز في مبادرة “السعودية الخضراء”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “ماراثون اقرأ” في دورته الثامنة، ويقام خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير الجاري, على مستوى ثلاث مدن في المملكة في كل من: الظهران، والرياض، وتبوك.