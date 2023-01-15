بالفيديو والصور.. الهلال يعبر العدالة بثنائية ويواصل الاقتراب من صدارة دوري روشن

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على نظيره العدالة، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-0، في الجولة الـ 13 بدوري روشن.
وفي الدقيقة 13، سدد اللاعب سالم الدوسري تصويبة على المرمى لكن حارس المرمى تصدى لها وأبعدها عن مرماه.
واستغل البرازيلي ميشايل ديلغادو مهارته في المرور من لاعبي العدالة في الدقيقة 17، ليرسل بعدها عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع شتت الكرة.
وأهدر سالم الدوسري هدفا محققا للهلال في الدقيقة 29، بعدما انفرد بالحارس لكنه سدد الكرة بشكل غريب بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى العدالة.
ومع بداية الشوط الثاني قرر المدير الفني لفريق الهلال الدفع باللاعب صالح الشهري بدلا من محمد كنو، لتنشيط الشق الهجومي للفريق.
وفي الدقيقة 50، أهدر صالح الشهري هدفا محققا للهلال، بعدما حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها بطريقة غريبة بجوار القائم الأيسر.
وواصل فريق الهلال مسلسل إهدار الفرص، لتشهد الدقيقة 56 تصدي حارس العدالة لهدف محقق بعد تسديدة من سالم الدوسري أمام المرمى. وفق “أخبار 24”.
وتألق حارس العدالة في الدقيقة 60 ليحرم الهلال من التسجيل، بعد عرضية من الجانب الأيمن، حولها صالح الشهري برأسه لكن الحارس استطاع الإمساك بالكرة.
وسجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 66، من ركلة جزاء سددها بنجاح داخل شباك حارس مرمى العدالة.
وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه لاعب الهلال جوستافو كويلار في الدقيقة 70.
وفي الدقيقة 73، سجل اللاعب صالح الشهري الهدف الثاني للهلال، بعد تمريرة من سالم الدوسري أمام المرمى الخالي.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.
د66′ سالم الدوسري يعلن الهدف الأول🔥
الهلال 1 × 0 العدالة#الهلال_العدالة | #SSC pic.twitter.com/zzUgvyFgWH
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2023
د73′ صالح الشهري يضيف ثاني الأهداف🔥
الهلال 2 × 0 العدالة#الهلال_العدالة | #SSC pic.twitter.com/YKk6wNEIrU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2023