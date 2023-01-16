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جديد المحليات > تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار في العاصمة المقدسة وثلوج على تبوك
16/01/2023   8:17 ص

تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار في العاصمة المقدسة وثلوج على تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات جديدة بهطول أمطار رعدية اليوم (الإثنين) على العاصمة المقدسة، مع استمرار تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة تبوك.

وأوضح المركز، أن منطقة مكة المكرمة خاصة العاصمة المقدسة والجموم والطائف والليث ستشهد أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية حتى الساعة (09:00) مساءً.

ونوه إلى أن أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وجازان ستكون على موعد مع أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (08:00) مساءً، مبيناً أن تساقط الثلوج سيتواصل على عدة أنحاء من منطقة تبوك حتى الساعة (08:00) صباحاً. وفق “أخبار 24”.

تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار في العاصمة المقدسة وثلوج على تبوك

جديد المحليات
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