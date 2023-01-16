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جديد المحليات > متحدث “مهرجان الإبل”: أسعار الصفقات “حقيقية” وهناك مبيعات بالمليارات
16/01/2023   9:37 م

متحدث “مهرجان الإبل”: أسعار الصفقات “حقيقية” وهناك مبيعات بالمليارات

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قال المتحدث الرسمي باسم مهرجان الإبل، محمد الحربي، إن أرقام الصفقات والمبيعات في قطاع الإبل حقيقية ولا يمكن الإسقاط على قطاع معين بأن الأرقام الموجودة به غير حقيقية.

وأوضح “الحربي”، خلال مداخلة ببرنامج “أسواق السعودية” على قناة “الإخبارية”، أن أسواق الإبل تشهد حراكاَ اقتصادياً كبيراً على مستوى مناطق المملكة، مؤكداً أن الإسقاط على هذا القطاع لا يعدو كونه انتهاكاً لشخص أخطأ في الرقم والنسب.

وأشار إلى أنه قد يكون هناك بعض التجاوزات، ولكن هذا لا ينفي أن أسعار البيع كبيرة جداً في قطاع الإبل وهناك صفقات ومبيعات وصلت لملايين الريالات بل قدرت بالمليارات في بعض الأحيان، مبيناً أن دورهم يقتصر على تحريك القطاع وليس التدخل في أسعار البيع.

ونوه إلى أن قطاع الإبل يعمل ضمن منظومة متكاملة، والأيام القادمة ستشهد مزيداً من الاستثمار وإنشاء مصانع في مجال اللحوم والألبان والجلود والوبر، مبيناً أن أغلى البشوت في المملكة تصنع من وبر الإبل. وفق “أخبار 24”.

يأتي ذلك عقب تصريح رئيس مجلس إدارة ملاك الإبل عبدالله العتيبي “بن عودة” في إحدى القنوات التلفزيونية بأن قيمة 90 % من صفقات بيع الإبل مبالغ فيها من أجل التفاخر، وأن السعر الحقيقي أقل من المعلن.

متحدث “مهرجان الإبل”: أسعار الصفقات “حقيقية” وهناك مبيعات بالمليارات

جديد المحليات
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