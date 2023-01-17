أكد وزير المالية محمد الجدعان أن رؤية المملكة 2030 تعتبر جودة الحياة جزءا مهما منها.
وأوضح الجدعان ردا على سؤال حول جلب رونالدو أو ميسي إلى المملكة، وذلك خلال مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية، على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة بمنتدى دافوس، أن الرياضة أيضا جزء مهم من رؤية المملكة، خاصة أن الشباب في المملكة مهتمون بمشاهدة الرياضة. وفق “أخبار 24”.
وأعرب عن اعتقاده أن أي شيء يتم القيام به لتعزيز هذه الصناعة سيعود بالنفع على جودة الحياة للشعب والأجانب المقيمين في المملكة.
#الجدعان تعليقا على صفقة #رونالدو: ستعود بالنفع على جودة الحياة
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— سبورت 24 (@sporty_24) January 17, 2023