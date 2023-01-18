بتكلفة 16 مليون ريال.. إدخال أحياء بالأحساء في منظومة الخدمات البيئية

أعلنت شركة المياه الوطنية، الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي، ومحطة للرفع بمدينة الهفوف، وخط طرد بالأحساء، بتكلفة بلغت أكثر من 16 مليون ريال.
وقالت الشركة إن المشروع يهدف لزيادة نسب التغطية بالشبكات البيئية لرفع الضرر عن سكان الأحياء المستهدفة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية، واستيعاب مياه الصرف الصحي من بعض أحياء الأحساء.
وأوضحت أن المشروع يتضمن مد شبكات صرف صحي بطول يصل إلى أكثر من 4.4 ألف متر طولي، وإنشاء محطة رفع بطاقة 30 ألف متر مكعب يومياً.
وأبانت أن المشروع يهدف لزيادة نسب التغطية بالخدمات، ورفع الضرر البيئي، داعية عملاءها من سكان أحياء المروج الجنوبي والشمالي، ومخططات الزهراء 1،2،3، ومخطط الشهيل، للتقدم لطلب الخدمة من خلال قنواتها الرقمية.
وفق “أخبار 24”.