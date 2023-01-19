رسالة خاصة من موسيماني إلى جماهير الأهلي بعد مباراة الحزم

وجه مدرب الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني رسالة شكر إلى جماهير فريقه بعد حضورها بأعداد كبيرة في مواجهة اليوم أمام الحزم في إطار منافسات دوري دوري يلو.
وخطف فريق الأهلي فوزًا مهمًا أمام نظيره الحزم، بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 17 من دوري يلو.
وقال موسيماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”نقدر ونشعر بالدعم من جماهير الأهلي التي جاءت بأعداد كبيرة.. شكرا لكم”. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الأهلي بفوزه اليوم على الحزم قفز إلى المركز الرابع بجدول ترتيب دوري يلو برصيد 31 نقطة.