نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > رسالة خاصة من موسيماني إلى جماهير الأهلي بعد مباراة الحزم
19/01/2023   7:16 ص

رسالة خاصة من موسيماني إلى جماهير الأهلي بعد مباراة الحزم

+ = -
677

وجه مدرب الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني رسالة شكر إلى جماهير فريقه بعد حضورها بأعداد كبيرة في مواجهة اليوم أمام الحزم في إطار منافسات دوري دوري يلو.

وخطف فريق الأهلي فوزًا مهمًا أمام نظيره الحزم، بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 17 من دوري يلو.

وقال موسيماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”نقدر ونشعر بالدعم من جماهير الأهلي التي جاءت بأعداد كبيرة.. شكرا لكم”. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن الأهلي بفوزه اليوم على الحزم قفز إلى المركز الرابع بجدول ترتيب دوري يلو برصيد 31 نقطة.

رسالة خاصة من موسيماني إلى جماهير الأهلي بعد مباراة الحزم

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885246483.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.