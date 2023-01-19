من الدوري المصري لـ”يلو”.. مناوشات “موسيماني” عرض مستمر

يقدم المدرب الجنوب إفريقي “بيتسو موسيماني” المدير الفني للأهلي، نتائج قوية في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الذي اقتحم الفريق مربعه الذهبي، وبات على مشارف الصدارة، لكن المدرب الكبير الذي حقق إنجازات تاريخية في إفريقيا لا يزال يثير الجدل بسبب أسلوبه الصدامي أحيانًا أثناء المباريات سواء مع المدربين المنافسين أو لاعبي فريقه.
ودخل موسيماني في اشتباك لفظي مع المدير الفني للحزم، المدرب البرتغالي فيليبي جويفا، خلال مباراة الفريقين التي جرت مساء الأربعاء، لحساب الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى السعودي.
وشهد الشوط الأول دخول موسيماني في مشادّة مع جويفا الذي رد بيده على الهجوم اللفظي من موسيماني لتتوتر الأجواء قبل أن ينجح طاقم التحكيم في احتواء الموقف.
🎥 مشادّة بين مدرب نادي الأهلي ومدرب نادي الحزم في ملعب الأمير عبدالله الفيصل#الأهلي_الحزم#دوري_يلو pic.twitter.com/p6hTARrW3e
— سبورت 24 (@sporty_24) January 18, 2023
وتُعَدّ هذه المرة الأولى التي يدخل فيها موسيماني في مثل هذا النوع من المشادّات على الملاعب السعودية، لكنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها المدرب الجنوب إفريقي منفعلًا إلى حد الشجار، حيث سبق واقعةَ الليلة العديدُ من الوقائع لـ “بيتسو” إبان توليه تدريب الأهلي المصري.
وشهدت قمة الأهلي والزمالك والتي جرت في 5 نوفمبر 2021 مشادّة بين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وأفراد دكة الزمالك، وتطورت لاشتباك لفظي بين الطرفين، قبل أن يقوم الحكم الرابع أمين عمر بإنهاء الموقف ومطالبة كل طرف بالعودة لمكانه.
وجاء سبب المشادة فور إعلان الحكم الرابع الوقت المحتسب بدل الضائع وهو 5 دقائق، الأمر الذي أثار غضب دكة الزمالك، والتي طالبت حكم اللقاء محمد عادل باحتساب 7 دقائق على الأقل، ليدخل موسيماني فى مشادة معهم مستنكراً طلبهم، وأكد لهم أن الوقت الضائع كان من المفترض أن يكون أقل من 5 دقائق في المباراة التي حسمها الأهلي بالفوز 5-3.
وبعيدًا عن المشادات مع الأجهزة المنافسة فإن موسيماني عُرف عنه الدخول في مشادات مع لاعبي فريقه، وذلك خلال فترة توليه الأهلي المصري، حيث ذكرت تقارير وقتها عن دخوله في أكثر من مشادة بين عددٍ من اللاعبين من بينهم محمد محمود الذي استبعده من حساباته بسبب مشادة، بالإضافة إلى محمد شريف ورامي ربيعة.
واقتحم الأهلي المربع الذهبي بدوري يلو بعد فوزه الثمين، الأربعاء، على ضيفه الوحدة بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة السابعة عشرة.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عبدالله المقرن في الدقيقة 74 من عمر اللقاء الذي أُقيم على ملعب عبدالله الفيصل بجدة.
وواصل الأهلي نتائجه القوية تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ليأتي الفريق من بعيد مقتحمًا المربع الذهبي مع وجود مباراة مؤجلة قد تقوده إلى الصدارة حال الفوز بها. وفق “أخبار 24”.
ويحل الأهلي رابعًا برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الحزم صاحب المركز الثالث و3 نقاط عن الفيصلي المتصدر، والذي لعب مباراة أكثر عن الأهلي ما يعني أن فوز الأهلي في مباراته المؤجلة سيمنحه صدارة الترتيب.