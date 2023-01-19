أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حملة لإعادة توطين أكثر من 1580 حيوانا بريا ينتمون لأربع فئات تشمل الظبي وغزال الريم والمها العربي والوعل الجبلي، ضمن ثلاث محميات طبيعية في المحافظة.
وتُعد هذه الحملة الأكبر من نوعها للهيئة، وهي تتضمن تحديد جاهزية الموقع، ومراقبة الحيوانات التي أعيد توطينها، والتركيز على الدراسات العلمية والتحضيرات لحملات إعادة توطين الحيوانات في العلا.
وسيتم في نطاق هذه الحملة استخدام أطواق خفيفة الوزن تعمل بالطاقة الشمسية للحيوانات من ذوات الحوافر، وذلك لأول مرة على مستوى المنطقة.
وأكدت الهيئة أن المراقبة المكثفة ستسهم في تسريع أبحاثها لقياس مدى توازن النظام البيئي، الأمر الذي سيزيد من كفاءة حملات الإطلاق المستقبلية وسيسهم في تحسين إدارة المواطن الطبيعية للحيوانات.
يذكر أن هذه الحملة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، ومبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، وذلك بهدف تحويل العلا إلى أكبر متحف حي في العالم، مع الحفاظ على خصائصها البيئية والتاريخية.
وفق “أخبار 24”.