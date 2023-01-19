إصابات بين المشجعين قبل نهائي “خليجي 25”

كشفت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل حوالي 60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة، قبل انطلاق نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 25).
وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء العراقية، إن التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى إصابة 60 شخصاً. وأضاف المصدر، أن “هناك حالات حرجة بين المصابين”.
وقال محافظ البصرة أسعد العيداني: “الاتحاد الخليجي لكرة القدم أبلغنا بأن إذا استمر تدافع الجماهير في مباراة نهائي خليجي25 قد تلغى وتنقل لدولة محايدة”.
ودعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله، المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الخاصة بنهائي بطولة الخليجي 25، موضحا: “نهيب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بنهائي بطولة الخليج في نسختها الخامسة والعشرين، المقامة على أرض البصرة الفيحاء، وذلك من أجل اتمام هذا العرس الكروي بشكل حضاري يليق بتاريخ العراق وشعبه العظيم”. وفق “أخبار 24”.
وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في بيان، لوكالة الأنباء العراقية: “إن “على المواطنين المتواجدين في البصرة، عدم التوجه إلى الملعب مالم يكن لديكم تذاكر خاصة بالمباراة”.
وأضاف، أن أعداد الجماهير كبيرة جداً، ولا نريد أن تكون هنالك حالات اختناق، ويكون الضغط بشكل مضاعف على القوات الأمنية، داعياً المشجعين إلى “الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية، وممكن مشاهدة المباراة في الأماكن العامة”.
وتابع “معن”: “لا يمكن أن تتم الفرحة ولا يمكن أن يكون هناك فوز إلا بسلامة المواطنين”، معرباً عن أمله “الالتزام بكل التوجيهات الصادرة من القوات الأمنية”.
وتشهد المدينة الرياضية في البصرة، اليوم الخميس، إقامة مباراة المنتخب العراقي امام شقيقه العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، والتي انطلقت في السادس من شهر يناير الجاري بمشاركة ثمان منتخبات هي العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والامارات واليمن.
تصريح محافظ #البصرة أسعد العيداني عن تدافع الجماهير في مباراة نهائي #خليجي25https://t.co/6gA1Nnc90m pic.twitter.com/Oh04cMPkFA
— سبورت 24 (@sporty_24) January 19, 2023
🎥 امتلاء ملعب البصرة الدولي بالجماهير قبل ساعات من نهائي #خليجي25https://t.co/TvgBR9mdE4 pic.twitter.com/W7mfeTRny9
— سبورت 24 (@sporty_24) January 19, 2023
🎥 تدافع بين الجماهير العراقية في محيط ملعب جذع النخلة في #البصرة قبل نهائي #خليجي25 مما أدى لوفاة مشجع وإصابة العشراتhttps://t.co/oRHKYZZlRM pic.twitter.com/C11mpAAKPj
— سبورت 24 (@sporty_24) January 19, 2023