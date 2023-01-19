“كورونا”.. ارتفاع ملحوظ في الحالات الحرجة واستقرار الوفيات والإصابات

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، ارتفاعا ملحوظاً في الحالات الحرجة، واستقراراً في الإصابات الجديدة والوفيات المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الإحصاءات إلى تسجيل 34 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض حالة واحدة عن الأمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 827522 إصابة بالفيروس.
وأوضحت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً، إذ سجلت 24 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815154 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الإحصاءات إلى ارتفاع ملحوظ في الحالات الحرجة، حيث تم تسجيل دخول 7 حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 27 حالة، فيما جرى تسجيل 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9552 حالة.