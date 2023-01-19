“الجبير”: “نيوم” ستُغير طريقة نظرة العالم للمدن بشكل جذري

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن مشروع مدينة “نيوم” سيغير طريقة نظرة العالم للمدن بشكل جذري، وهو مشروع تحولي لم يره العالم من قبل.
وأضاف “الجبير”، خلال مشاركته في منتدى دافوس اليوم (الخميس)، أن نيوم فكرة خارج الصندوق وأمر لم تجربه المملكة من قبل، مضيفا أن نحو 9 ملايين شخص سيعيشون في المدينة، وهذا مستدام اقتصاديا، لافتا إلى أن المملكة تفكر بصورة استشرافية، وأن مشروع نيوم مشروع طموح وسيحول الحياة في المدن بشكل عام وليس في المملكة فقط.
وتابع :”نيوم مدينة صديقة للبيئة ومستدامة وسيكون لديها مستوى عالٍ من جودة الحياة، ودون وجود زحمة، حيث سيكون الانتقال من مكان لآخر دون سيارة، وإنما بوسائل نقل صديقة للبيئة وتعتمد على الطاقة المتجددة وبشكل فعال، والهدف من ذلك أن يقضي الفرد يومه بشكل منتج في العمل بجانب الاهتمام بالتمارين الرياضية واللقاءات الاجتماعية، ولا يقضيه في زحمة السير”.
وأكد أن الحياة ستكون مستدامة بيئيا في هذه المدينة، وهذا سيغير نظرة الناس إلى المدن، مضيفا أن المشروع واقع بالفعل وتم بدء البناء فيه وسيتنهي بناؤه وفقا للخطة المحددة له، لافتا إلى أن المملكة تبني أكبر حديقة في العالم، وأن هدفهم ليس جعل المدن ذات كفاءة ومنتجة فقط بل صديقة للبيئة.
وتابع :”الشباب هو مستقبلنا، وأعتقد أن كل إبداع وطاقة لأي بلد في المجتمع تنبع من الشباب، لذا فإنا الشخص الذي ينظر إليهم وليس العكس، وفيما يتعلق بالتأثير على العالم أعتقد أن الشيء المهم هو العمل الجاد، وأن تتعلم الانفتاح على الأفكار الجديدة”. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن تحقيق التأثير في العالم يتطلب مشاركة الأفكار مع الآخرين وقبول الأفكار من الآخرين، والالتزام بما يجب الالتزام به.
فيديو | مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير: الناس تنتقل إلى المدن لوجود فرص في الوظائف والصحة والترفيه ونهدف لجعل المدن أكثر كفاءة #المملكة_في_دافوس#الإخبارية pic.twitter.com/8pvCgxd2WP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 19, 2023
فيديو | مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير: في السعودية نبني أكبر حديقة في العالم والهدف ليس جعل المدن ذات كفاءة ومنتجة فقط بل صديقة للبيئة#المملكة_في_دافوس#الإخبارية pic.twitter.com/gFdb0rB5qK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 19, 2023
فيديو | عادل الجبير: الشباب هو مستقبلنا.. وكل إبداع وطاقة في أي بلد تنبع من الشباب#الإخبارية pic.twitter.com/Ob4OxPomqe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 19, 2023