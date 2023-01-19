“إنفاذ” يقيم 22 مزاداً علنياً لعقارات وأراضٍ تجارية وسكنية

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” اليوم (الخميس)، إقامة 22 مزاداً علنياً تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عدد من العقارات والأراضي.
وأوضح المركز أن المزاد سيقام لما يتجاوز 50 عقاراً في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة؛ وذلك في الفترة ما بين 23 إلى 26 يناير 2023.
وأضاف أن العقارات تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ والمنقولات من الفولاذ والبلوك، وتبدأ المزادات بمزاد فرصة شرقية الحضوري الذي يقام على 10 عقارات بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد مصنع بلوك في المدينة المنورة الذي يقام على مواد ومعدات بناء، ومزاد المنار الإلكتروني الذي يقام على عقارين بمحافظة جدة. وفق “أخبار 24”.
وتابع المركز بأن المزادات تشمل مزاد هجر الإلكتروني الذي يقام على 12 عقاراً بالمنطقة الشرقية، والمزاد الفولاذي الذي يقام على عدد من الأبواب والمعادن الفولاذية بمدينة الرياض، ومزاد الريم الإلكتروني الذي يقام على 6 عقارات بمدينة حائل، ومزاد سهم مكة والطائف الذي يقام على 13 عقاراً بمنطقتي مكة والطائف.
كما تشمل مزاد دكه الذي يقام على 5 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد تاج الرياض الذي يقام على 6 عقارات بمدينة الرياض، وللراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع موقع إنفاذ.