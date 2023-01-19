متحدث “الأمن الغذائي” : التحول سيرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأمن الغذائي خالد المشعان، أن التحول من “المؤسسة العامة للحبوب” إلى هيئة عامة للأمن الغذائي يساهم في إطلاق قطاعات جديدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العديد من مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال المشعان في تصريحات خاصة لـ “أخبار 24″، إن من أهم المستهدفات التي سيحققها التحول هي نقل الأصول التشغيلية والإنتاجية إلى القطاع الخاص للقيام بالأدوار المهمة المنوطة به وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
إطلاق قطاعات جديدة
وأضاف أن تلك المستهدفات تضمن تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وإطلاق قطاعات جديدة بمجالات الأمن الغذائي في الاقتصاد المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين أداء المراكز اللوجستية والربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.
وأوضح المشعان أن أهداف الهيئة العامة للأمن الغذائي تتمثل في إيجاد هيئة إشرافية تنظيمية متخصصة بشؤون الأمن الغذائي في المملكة وهو الهدف الرئيسي لهذا التحول، الأمر الذي سيتيح لها القيام بدور التنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي من القطاعين العام والخاص.
مواجهة أي تطورات عالمية في الغذاء
وتابع أن من الأهداف كذلك السرعة في اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي تطورات عالمية في أسواق السلع الغذائية، بالإضافة إلى غيرها من المستهدفات الأخرى المعنية بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في مجال الأمن الغذائي.
وأشار المشعان إلى أن دور الهيئة يمثل خلال الفترة المقبلة أهمية كبيرة لمنظومة الأمن الغذائي في المملكة وذلك من خلال المهام المسندة لها والتي حددها قرار التحول وأبرزها متابعة ورصد تطورات أسواق الغذاء عالميا ومحليا.
إنشاء نظام للإنذار المبكر للسلع الغذائية
وأبان أن هذا الرصد سيتم عبر إنشاء نظام شامل للإنذار المبكر للسلع الغذائية والذي يجري العمل عليه حالياً ويعد من أهم وأبرز الأدوات التي ستساعد الهيئة في أداء أعمالها من حيث مراقبة ورصد سلاسل الإمداد عالميا ومحليا وتقديم التقارير اللحظية والدورية والتي تساعد في اتخاذ الإجراءات المناسبة خاصة خلال الأزمات.
وأكمل المشعان: أيضاً ستمارس الهيئة دورها التنظيمي لقطاع استيراد السلع الغذائية الأساسية والخزن الاستراتيجي والوفرة وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، إضافة إلى الدور التنظيمي والرقابي لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق، إلى جانب العمل على تخفيض نسب الفقد والهدر الغذائي بالمملكة.
وأكد أن وجود هيئة متخصصة بالأمن الغذائي في المملكة يدعم توجهات المملكة، وستكون مسؤولة عن تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي وهو ما يدعم الجهود التي اتخذتها المملكة خلال أزمتي كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.وفق “أخبار 24”.
ولفت المشعان إلى أن الهيئة تساهم، من خلال إنشائها نظاما للإنذار المبكر الشامل لأسواق السلع الغذائية محليا وعالميا، في ربط المملكة بمنظومة المعلومات الزراعية العالمية، واطلاعها المبكر على آخر المستجدات المتوقعة لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الاستباقية لحماية منظومة الأمن الغذائي المحلية والعالمية.
وأردف: كما تهدف الهيئة من خلال الخطوة إلى تقديم الدعم والمساندة للاستثمار السعودي الخارجي في مجالات الأمن الغذائي والعمل على زيادة تلك الاستثمارات لزيادة وفرة المعروض العالمي من السلع الغذائية وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق السعودية لتحقيق أقصى استفادة منها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق يوم أمس الأول (الثلاثاء)، على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة تحمل مسمى “الهيئة العامة للأمن الغذائي”.