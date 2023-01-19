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رياضة > في مباراة مثيرة.. منتخب العراق يهزم عمان ويُتوَّج بطلاً لخليجي 25 (فيديو وصور)
19/01/2023   10:21 م

في مباراة مثيرة.. منتخب العراق يهزم عمان ويُتوَّج بطلاً لخليجي 25 (فيديو وصور)

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حقق منتخب العراق بطولة كأس خليجي 25، بعد الفوز على نظيره العماني، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.

وجاء الهدف الأول لمنتخب العراق في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب إبراهيم بايش.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب عمان في الدقيقة 82، لكن حارس العراق تصدى لها ببراعة.

وتمكن اللاعب صلاح اليحياني من تسجيل هدف التعادل لمنتخب عمان في الدقيقة 90+10، ليلجأ بعدها المنتخبان إلى الأشواط الإضافية.

وأحرز اللاعب أمجد عطوان الهدف الثاني لمنتخب العراق في الدقيقة 116، من ركلة جزاء سددها بنجاح، قبل أن يسجل المنذر العلوي هدف التعادل لمنتخب عمان في الدقيقة 119. وفق “أخبار 24”.

وسجل اللاعب مناف يونس الهدف الثالث لمنتخب العراق في الدقيقة 120+2.

ولعب منتخب العراق بتشكيل مكون من:
“جلال حسن، علي فاضل، علي فائز، مصطفى ناظم، ضرغام إسماعيل، إبراهيم بايش، أمجد عطوان، أمير العماري، شسركو كريم، حسين علي، أيمن حسين”.

وجاء تشكيل عمان على النحو التالي:
“إبراهيم المخيني، محمد المسلمي، فهمي دروبين، أحمد الخميسي، أحمد الكعبي، حارب السعدي، زاهر الأغبري، جميل اليحمدي، صلاح اليحيائي، المنذر العلوي، عصام الصبحي”.

العراق

العراق

العراق

في مباراة مثيرة.. منتخب العراق يهزم عمان ويُتوَّج بطلاً لخليجي 25 (فيديو وصور)

رياضة
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