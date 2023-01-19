في مباراة مثيرة.. منتخب العراق يهزم عمان ويُتوَّج بطلاً لخليجي 25 (فيديو وصور)

حقق منتخب العراق بطولة كأس خليجي 25، بعد الفوز على نظيره العماني، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.
وجاء الهدف الأول لمنتخب العراق في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب إبراهيم بايش.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب عمان في الدقيقة 82، لكن حارس العراق تصدى لها ببراعة.
وتمكن اللاعب صلاح اليحياني من تسجيل هدف التعادل لمنتخب عمان في الدقيقة 90+10، ليلجأ بعدها المنتخبان إلى الأشواط الإضافية.
وأحرز اللاعب أمجد عطوان الهدف الثاني لمنتخب العراق في الدقيقة 116، من ركلة جزاء سددها بنجاح، قبل أن يسجل المنذر العلوي هدف التعادل لمنتخب عمان في الدقيقة 119. وفق “أخبار 24”.
وسجل اللاعب مناف يونس الهدف الثالث لمنتخب العراق في الدقيقة 120+2.
ولعب منتخب العراق بتشكيل مكون من:
“جلال حسن، علي فاضل، علي فائز، مصطفى ناظم، ضرغام إسماعيل، إبراهيم بايش، أمجد عطوان، أمير العماري، شسركو كريم، حسين علي، أيمن حسين”.
وجاء تشكيل عمان على النحو التالي:
“إبراهيم المخيني، محمد المسلمي، فهمي دروبين، أحمد الخميسي، أحمد الكعبي، حارب السعدي، زاهر الأغبري، جميل اليحمدي، صلاح اليحيائي، المنذر العلوي، عصام الصبحي”.
نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان
هدف | #العراق 🇮🇶 يتقدم 1 – 0 على #عُمان 🇴🇲 في الدقيقة 24 عن طريق إبراهيم بايش #كأس_الخليج#قنوات_الكأس pic.twitter.com/NWxQYN1mFZ
— قنوات الكأس (@alkasschannel) January 19, 2023
نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان
هدف | منتخب #عُمان 🇴🇲 يدرك التعادل 1 – 1 أمام #العراق 🇮🇶 في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عن طريق صلاح اليحيائي من ركلة جزاء والمباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية #كأس_الخليج#قنوات_الكأس pic.twitter.com/klCLIcEe8y
— قنوات الكأس (@alkasschannel) January 19, 2023
🎥 | هدددددف!⚽
منتخب العراق يسجل الهدف الثاني عن طريق أمجد عطوان
العراق 2 – 1 عمان#العراق_عمان | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/1RKjjmNckd
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2023
🎥 | هدددددف!⚽
منتخب عمان يسجل هدف التعادل عن طريق عمر المالكي
العراق 2 – 2 عمان#العراق_عمان | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/s6yJOlcCeV
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2023
🎥 | هدددددف!⚽
منتخب العراق يسجل الهدف الثالث عن طريق مناف يونس
العراق 3 – 2 عمان#العراق_عمان | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/SksFyRdqkY
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2023