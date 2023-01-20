رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين يعلّق على مباراة كأس موسم الرياض

عبر عبد العزيز العفالق رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن سعادته بما قدّمته مباراة كاس موسم الرياض من استعراض كروي على أعلى مستوى بوجود نجوم الدوري السعودي وأفضل لاعبي العالم على أرض المملكة وأمام جمهورها الشغوف بكرة القدم.
وقال العفالق: “العالم بأكمله شاهد هذه المباراة التاريخية التي عكست أجمل صورة لكرة القدم السعودية وجمهورها الرائع الذي استمتع بتواجد نجوم العالم في قلب الرياض. نحن فخورون كرابطة الدوري السعودي للمحترفين بمساهمتنا بتقديم نخبة من نجوم الدوري السعودي لهذه المباراة التاريخية على استاد الملك فهد الدولي”.
وأضاف “المستوى كان أكثر من رائع والنديّة كانت حاضرة، كل ذلك في قالب تنظيمي على أعلى مستوى أظهر قدرة المملكة على استضافة أقوى الأحداث العالمية خصوصًا بعد نهائي كأس السوبر الاسباني بين برشلونة وريال مدريد وكأس السوبر الإيطالي بين قطبي مدينة ميلانو، انتر ميلان وإي سي ميلان. كما كانت المباراة فرصة فريدة لجمهور كرة القدم في العالم لمشاهدة مستوى اللاعبين السعوديين ونجوم دوري روشن السعودي”. وفق “أخبار 24”.
وشدد العفالق: “هذه المباراة قد تسجل لحظة لا تُنسى لكرة القدم السعودية إذ أنها قد تكون المواجهة الأخيرة لنجوم كتبوا التاريخ لأكثر من 15 عاماً، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كما أننا ننتظر ظهور النجم كريستيانو رونالدو في مباراته الأولى في دوري روشن السعودي يوم الأحد لتكون لحظة تاريخية أخرى لكرة القدم السعودية ضمن دوري المحترفين السعودي”.
وتوج نادي باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض على حساب نجوم الهلال والنصر.
وفاز النادي الفرنسي على فريق الهلال والنصر بنتيجة 5-4 بعد مباراة مثيرة وممتعة على استاد الملك فهد الدولي.