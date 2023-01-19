كشف الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر، عن إنجاز 20% من أعمال البنية التحتية للمشروع، مؤكداً استمرار العمل لإيصال البنية التحتية للمناطق الجاهزة للبناء.
وأوضح خلال حديثه لقناة “العربية” على هامش فعاليات منتدى دافوس، أن المشروع سيكون جاهزاً على عدة مراحل، لأنها عبارة عن عشرات المشاريع، مبيناً أن العام المقبل سيشهد افتتاح جزيرة سندالة ومن ثَم يتوالى تدشين البقية.
وأشار إلى أن الشركة وبعد تجهيز البنية التحتية ستحرص على جذب القطاع الخاص الوطني والعالمي، لأن ذلك القطاع يرى في نيوم فرصة للتمويل والاستثمار. وفق “أخبار 24”.
وأكد النصر أن فرصة التمويل والاستثمار تصديق بأن المشروع استثماري ناجح، وهو ما دفعهم في الشركة لزيارة الكثير من دول العالم في أمريكا وأوروبا وآسيا عام 2022 للتعريف بنيوم وأفكارها وفرص الاستثمار فيها، مبيناً أن ردود الفعل كانت رائعة ومشجعة.
الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر للعربية من دافوس: تم إنجاز ما يوازي 20% من البنية التحتية للمشروع #السعودية #نيوم #الاسواق_العربية #دافوس pic.twitter.com/qoBQ0AxiRQ
— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) January 19, 2023