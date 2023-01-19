بـ6.3 مليون متر3..”التحلية” تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في إنتاج المياه المحلاة

حطمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رقمها القياسي في إنتاج المياه المحلاة، وحققت رقما قياسيا عالميا جديدا برفع إجمالي كميّة الإنتاج من 5.9 مليون متر مكعب يوميًا إلى 6.3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، يتم نقلها وتوزيعها في كافة مناطق المملكة.
وكشفت المؤسسة عن هذا الرقم خلال مشاركتها في ملتقى تطوير ممكنات صناعة التحلية 2023 الذي اختتمت فعالياته أمس في الرياض، وسط مشاركة 60 خبيرًا ومختصًا من المعنيين بالقطاع والصنّاع وموردي المياه.
وأكدت المؤسسة أنها تستشرف خلال المرحلة القادمة مزيدًا من التقنيات المبتكرة والاستثمارات في هذه الصناعة، مشيرة إلى أنها وقعت 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم ثنائية مع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والشركات السعودية والعالمية الرائدة في صناعة تحلية المياه، سعيًا منها لتوطيد مزيد من التعاون في الأبحاث المشتركة ومواصلة الجهود لإنتاج المياه المحلاة بأعلى جودة وأقل تكلفة.
وكانت المؤسسة قد حققت في وقت سابق رقمها القياسي للمنظومات الأقل استهلاكًا للطاقة في العالم، بـ 2.27 كيلو وات في الساعة/م 3 المسجّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ملتقى تطوير ممكنات صناعة التحلية شهد عقد 10 حلقات نقاشية موسعة وورش عمل مختصة هدفت إلى تطوير الجيل القادم من صناعة تحلية المياه بالمملكة، وتبني التقنيات الجديدة في قطاع المياه، وتعزيز التوطين في هذه الصناعة، والاستفادة من إنجازات تحلية المياه في المملكة، واستثمار سبل التسويق التجاري لها واعتماد التكنولوجيا وتسريع الجيل التالي من تحلية المياه.