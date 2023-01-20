“سابك”: نسعى لإنتاج مليون طن من حلول “تروسيركل” بحلول 2030

كرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” أنها تستهدف الوصول إلى إنتاج مليون طن متري من حلول باقة منتجاتها وخدماتها “تروسيركل” سنويا بحلول عام 2030.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف في “سابك” المهندس عبد الرحمن الفقيه، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن الشركة ملتزمة بإمداد زبائنها بحلول أكثر استدامة، وتسريع وتيرة تحقيق الاقتصاد الدائري للكربون.
وأوضح أن الهدف المتمثل في توفير مليون طن متري من منتجات “تروسيركل” بحلول عام 2030 يعزز مساعي تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري الجديد.
وأضاف الفقيه أن تعزيز الاقتصاد الدائري للبلاستيك يتطلب تحولا سريعا في سلسلة القيمة بأكملها، وهو أمر لا يتأتى إلا بالعمل الجماعي والابتكار والتعاون بين القطاع الصناعي ومنظومة إدارة النفايات. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن “سابك” تعمل بجد مع شركائها في قطاعات الصناعات الأولية والتحويلية لتسريع هذا التحول.