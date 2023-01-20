مستجدات “كورونا”.. انخفاض الوفيات واستقرار معدل الإصابات وارتفاع التعافي

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، ارتفاع الحالات الحرجة، وأعداد المتعافين، واستقرار معدل الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 34 حالة إصابة جديدة اليوم، وهو نفس عدد الإصابات المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827556 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاََ، إذ سجلت 29 حالة، بارتفاع قدره 5 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815183 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض في الحالات الحرجة، حيث سجلت خروج حالتين جديدتين من العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 25 حالة، منوهة بانخفاض حالات الوفاة، حيث سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9554 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.