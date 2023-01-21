بـ14 لعبة.. منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات المسلحة تنطلق الاثنين

تنطلق دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات المسلحة، بعد غد الاثنين، بمشاركة أكثر من 3 آلاف رياضي يمثلون 6 قطاعات عسكرية.
وتشارك في المنافسات كل من القوات البرية، والجوية، والبحرية، وقوات الدفاع الجوي، وقوة الصواريخ الاستراتيجية، وإدارة الخدمات الصحية.
وقال مدير دورة الألعاب الرياضية العميد سلطان الشهري، إن الدورة ستقام على 3 مراحل، حيث ستقام المرحلة الأولى في تبوك في الفترة 23 يناير – 04 فبراير، وتشتمل على ألعاب جماعية وفردية، في مجالات: الرماية، والسباحة، والكاراتيه، وكرة الطائرة، وكرة القدم (صالات).
وأبان أن المرحلة الثانية ستقام في الظهران، وتشمل 5 ألعاب جماعية وفردية مختلفة، هي: اختراق الضاحية، وكرة السلة، وكرة اليد، وألعاب القوى، وكرة القدم؛ وذلك في الفترة 27 فبراير – 11 مارس.
وأضاف أن منافسات المرحلة ستقام في حفر الباطن خلال الفترة 30 مايو – 11 يونيو، وتشمل: كرة الطاولة، والتايكوندو، والجودو، ورفع الأثقال.
وأوضح أن الدورة تهدف إلى التقاء الرياضيين وسط منافسة شريفة، وإبراز العديد من الكفاءات البدنية، وتطوير وصقل المهارات الفردية والجماعية، وإعطاء الفرصة للرياضيين للمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية على مختلف المستويات الداخلية والخارجية.
وفق “أخبار 24”.