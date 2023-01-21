“الداخلية”: الحملات الميدانية تضبط 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.
وقالت الوزارة إن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم نحو 16.2 ألف مخالف، منهم أكثر من 9 آلاف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 4 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، ونحو 3 آلاف مخالف لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 461 شخصًا، 67% منهم يمنيو الجنسية، و30% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما جرى ضبط 42 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأضافت أنه جرى ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 39 ألف وافد مخالف، منهم نحو 27 ألف رجل، و1873 امرأة.
وأشار البيان إلى أنه جرى إحالة أكثر من 20 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1773 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 12.4 ألف مخالف.
وفق “أخبار 24”.