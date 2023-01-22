طقس اليوم.. أمطار ورياح متوقعة على عدد من المناطق بينها الرياض والقصيم

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية (رفحاء).
كما توقع سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية والجوف والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة وجدة، و27 درجة بالمدينة المنورة، و21 درجة في الرياض والدمام، و20 درجة في أبها).