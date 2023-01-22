أكاديمي سعودي يتوصل لاستراتيجية رائدة بالعلاج المناعي للسرطان

توصل عضو هيئة التدريس بجامعة ولاية ميشيغان الأمريكية الدكتور ياسر الضامن، لابتكار استراتيجية رائدة في العلاج المناعي للسرطان يمكن أن تقلص الأورام وتزيد من المقاومة العلاجية ضد بعض أنواع السرطان.
واستغرق المشروع البحثي الذي نُشر في مجلة”Molecular Therapy” ، نحو عامين، حيث تُساهم الاستراتيجية الجديدة في تحفيز السيطرة ومنع انتشار الورم عن طريق تنشيط جهاز المناعة الفطري.
وأوضح الضامن، أن الفكرة تقوم على معالجة المرضى من الداخل وليس بالأدوية للقضاء على السرطان وتحديداً عبر تنشيط عمل خلايا محددة في جهاز المناعة مثل الخلايا القاتلة الطبيعية والخلايا المناعية الفطرية مثل البلاعم والخلايا التغصنية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الدراسة أثبتت إمكانية تحفيز السيطرة ومنع انتشار الورم عن طريق تنشيط جهاز المناعة الفطري، مشدداً على أن التقدم في أبحاث السرطان وفهم عمل الجينات وترابطاتها الجزئية أديا إلى تحسينات كبيرة في معدلات البقاء على قيد الحياة.