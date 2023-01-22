نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار على مكة وحالة ضبابية بعدة مناطق
22/01/2023   8:25 ص

تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار على مكة وحالة ضبابية بعدة مناطق

+ = -
586

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بهطول أمطار رعدية اليوم (الأحد) على منطقة مكة المكرمة، وكذلك رياح نشطة في المدينة المنورة.

وأوضح المركز، أن أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وجازان ستشهد أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة (06:00) مساءً.

ولفت إلى أن عدة أنحاء في منطقة المدينة المنورة ستكون على موعد مع رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (06:00) مساءً، مبيناً أن المناطق المفتوحة والطرق السريعة بمناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف ستتأثر بحالة ضباب حتى الساعة (10:00) صباحاً. وفق “أخبار 24”.

تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار على مكة وحالة ضبابية بعدة مناطق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885246846.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.