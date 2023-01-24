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رياضة > ألميريا يتعادل إيجابياً مع فالنسيا في الدوري الإسباني
24/01/2023   7:15 ص

ألميريا يتعادل إيجابياً مع فالنسيا في الدوري الإسباني

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تعادل فريق ألميريا مع مضيفه فالنسيا، بهدفين لكل منهما في المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وسجل فالنسيا هدف التقدم في المباراة عن طريق جاستن كلويفرت في الدقيقة 48، فيما أدرك تشومي التعادل لألميريا في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 65 نجح فالنسيا في التقدم مجددًا عبر لاعبه خوسي جايا، إلا أن فرانشيسكو بورتيلو نجح في التعادل لصالح ألميريا مرة أخري في الدقيقة 74 من عمر المباراة.وفق “أخبار 24”.

وبهذه النتيجة، رفع فالنسيا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع ألميريا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

ألميريا يتعادل إيجابياً مع فالنسيا في الدوري الإسباني

رياضة
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