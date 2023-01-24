تحت رعاية ولي العهد .. القمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية تنطلق غدا بالرياض

يفتتح وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر غداً (الأربعاء) قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية بنسختها الثانية، وذلك تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وتقام القمة على مدى يومين من (25 – 26 يناير 2023م)، وذلك بحضور نخبة من الوزراء والعلماء والخبراء والمهتمين.
وتهدف القمة إلى مناقشة الممارسات الحالية ومستقبل قطاع التقنية الحيوية الطبية لترسيخ مكانة المملكة كبوابة عالمية للتقنية الحيوية.
وتسعى القمة، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاستثمار، إلى أن تكون منصة عالمية لاقتراح نماذج مبتكرة تواجه تحديات القطاع، وإيجاد فرص الاستثمار في قطاع الصناعة الصحية وعقد الاتفاقيات مع كبرى الشركات في هذا المجال؛ مما ينعكس على صحة الإنسان في المملكة والعالم أجمع.
ويشارك خبراء البحوث الطبية الحيوية والصحية والأطباء وخبراء صناعة الأدوية والتقنية الحيوية، وممثلو المؤسسات الصحية، وخبراء البحث والتطوير حول العالم في جلسات نقاش علمية تتناول 5 محاور رئيسية هي: العلاج الخلوي والجيني، لقاحات الأمراض المعدية، لقاحات مكافحة السرطان، علم الجينات والطب الدقيق للأمراض النادرة، والأدلة والتجارب الإكلينيكية. وفق “أخبار 24”.