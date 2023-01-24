تفاصيل عرض النصر للتعاقد مع مودريتش

كشفت مصادر عن تفاصيل عرض نادي النصر المالي للتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني.
وقدم نادي النصر بحسب المصادر، عرضًا لضم لوكا مودريتش مقابل 40 مليون يورو والتوقيع على عقد لمدة موسمين وهو ما وافق عليه اللاعب.
وذكرت مصادر في وقت سابق أن النصر وقع مع مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة الكبيرة.
فيما كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مودريتش لن يستمر في ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع الفريق في 30 يونيو من العام الجاري 2023.
وإذا نجح النصر في إتمام صفقة التعاقد مع مودريتش فإنه بذلك سيجتمع مع زميله السابق في ريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وفق “أخبار 24”.