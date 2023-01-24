“التعليم” تسمح للمدارس الأهلية والعالمية بتحديد زمن الحصة وموعد بدء اليوم الدراسي

سمحت وزارة التعليم للمدارس الأهلية والعالمية بتحديد زمن الحصة الدراسية وبدء اليوم الدراسي، وذلك بهدف تحقيق أفضل معايير الجودة في تقديم الخدمة التعليمية.
وأوضحت الوزارة، في تعميم لها، أنه يحق للمدارس تقديم بدء اليوم الدراسي بنصف ساعة أو تأخيره ساعة عما هو معتمد، كما تمنح مرونة في تحديد زمن الحصة الدراسية بحيث لا تقل عن 35 دقيقة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وعن 40 دقيقة للمرحلة الثانوية.
ودعت إلى الاستفادة من الوفرة المتحقق في المرونة وفي زمن الحصة الدراسية بالبرامج الإثرائية المرخصة من الوزارة بما يتوافق مع ساعات التعليم اليومية والأسبوعية المماثلة في التعليم العام لكل صف دراسي. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة على المدارس المطبقة للتعميم، بالالتزام بإشعار إدارة التعليم أو مكاتب التعليم العالي التي تتبع لها، مع أهمية الإعلان عن توقيت اليوم الدراسي للمستفيدين قبل الفصل الدراسي بأسبوعين أو عند التسجيل في بداية العام الدراسي.