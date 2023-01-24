استشارية : التوأم السيامي العراقي خضع لجراحة تجميل قبل عملية الفصل

قالت استشارية جراحة التجميل والترميم بالحرس الوطني الدكتورة حنان الحسينان: إن التوأم العراقي علي وعمر اللذين تم فصلهما مؤخراً خضعا لجراحتين تجميليتين قبل إجراء عملية الفصل بشهرين.
وأوضحت الحسينان لـ”أخبار 24″، أن عملية الفصل جرت على مراحل، وكانت جراحة التجميل ضمن الإعداد والتجهيز قبل الفصل، وهي من أهم مراحل جراحات فصل التوائم التي تتضمن التصاقات جسدية، وأعقبها مرحلتا بداية الفصل والفصل النهائي.
وأضافت أن تقييم عمليات التجميل بعد انتهاء فصل التوأم يتم مع الفريق الطبي، على أن تتضمن جراحة التجميل مرحلتين؛ الأولى زرع ممددات الجلد، والثانية تغطية الفراغ بعد عملية الفصل وعمل ترميم لمنطقة أسفل الصدر والبطن باستخدام الأنسجة الممددة والمجاورة.
وأشارت إلى أنه لن تكون هناك صعوبات بوجود هذا الفريق الطبي السعودي المتمكن الذي يقوده الدكتور عبدالله الربيعة، وأنه كلما كان هناك خطط مدروسة مع وجود احتمالات، كان تتبع الأمر أمرًا يسيرًا.
واستغرقت العملية الجراحية لفصل التوأم العراقي أكثر من 12 ساعة عَبْر 6 مراحل، وهي العملية الخامسة لفصل توأم سيامي عراقي، والـ54 ضِمن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة منذ عام 1990م، والذي درس وقيّم 127 حالة من 23 دولة.
استشارية لـ”#أخبار24“: #التوأم_السيامي_العراقي خضع لجراحة تجميل قبل عملية الفصل
تصوير : أثير وليدhttps://t.co/9o7MxkG63S pic.twitter.com/hId0gmAEwz
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 24, 2023