20 شركة كندية ترغب بالاستثمار في القطاع الصحي

سلط ملتقى الرعاية الصحية السعودي الكندي اليوم الأربعاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الكندية للاستثمار في قطاع الصحة بالمملكة، والذي عُقد باتحاد الغرف السعودية.
وحضر الملتقى 20 شركة سعودية ومثلها كندية، تعمل بالرعاية الصحية والخدمات الطبية، بمشاركة وزارة الصحة والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وهيئة الغذاء والدواء والمركز الوطني للتخصيص.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي الدكتور عماد الذكير أن لقاء الوفد الكندي كان مثمراً، وأبدت الشركات الكندية رغبتها للدخول في السوق السعودي الذي يتوقع أن يصل حجم الفرص الاستثمارية فيه إلى 100 مليار ريال مستقبلاً.
من جهته قال القائم بأعمال سفارة كندا بالمملكة مارتن شارون: إن الشركات الصحية الكندية الكبرى تزور المملكة لرؤية التطور والفرص الاستثمارية الكبيرة في القطاع مضيفاً أن الوفد وجد استقبالاً وترحيبًا كبيرين.
وفق “أخبار 24”.