بأقل الإمكانيات.. شاب يبدع في فنون السينما بـ”الإثارة والأكشن” (فيديو)

أظهر شاب سعودي يتقن التمثيل وإخراج المشاهد السينمائية الخطرة، مهارات فنية كبيرة، أشاد بها كثيرون مطالبين، في الوقت نفسه، بضرورة دعمه وتبنّي موهبته الفنية.
وقال الممثل والمخرج فواز الزهراني لـ “أخبار 24” إنه يعتبر نفسه في مرحلة جيدة ويطمح للاحترافية، مؤكداً أن تركيزه على نقاط المغامرة والإثارة هي التي قوته وجذبت الناس لمتابعته.
وأشار أنه تلقى الدعم الأولي من الأهل والأصدقاء، ولم يتلقَّ حتى الآن دعماً أو طلبات تعاون من قِبل شركات الإنتاج الفنية أو السينمائية.
وكشف الزهراني أنه يطمح لإنشاء شركة خاصة، يستقطب من خلالها ممثلين آخرين مع توفير الإكسسوارات والمؤثرات المطلوبة لإنتاج المقاطع التمثيلية؛ من أجل التطوير سينمائياً على المستوى المحلي السعودي.
بأقل الإمكانيات.. شاب يبدع في فنون السينما بـ”الإثارة والأكشن”https://t.co/4mJ4SGM2D6 pic.twitter.com/naouLZJ55w
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 25, 2023