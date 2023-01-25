وزير الشؤون الإسلامية: انتهى وقت المتاجرين بالدين إلى غير رجعة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، أن المتاجرين بالدين والمهيجين والممثلين والمهرجين والمستهترين والحركيين والمضحكين للناس، انتهى وقتهم إلى غير رجعة.
وأوضح خلال زيارته اليوم (الأربعاء) فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، أن الدعاة اليوم، أصبحوا يؤدون أعمالهم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأشار إلى أن الدعاة لديهم علم غزير ويخافون الله وهم أبناء الوطن وحريصون على تقديم ما لديهم من علم. وفق “أخبار 24”.
فيديو | وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ: وقت المتاجرين بالدين انتهى ولدينا دعاة على مستوى متميز يخافون الله ويتقوه وعندهم علم غزير#الإخبارية pic.twitter.com/fyfCsZuInI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2023