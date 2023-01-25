شملت فندقاً على الكورنيش.. اتفاقيات متنوعة لتطوير جدة

وقعت أمانة محافظة جدة، اليوم (الأربعاء)، عدداً من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتضمنت عقود المشاريع، التي تم توقيعها على هامش ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”، إنشاء فندق على طريق الكورنيش، ومشروع إقامة منطقة مطاعم ومقاهٍ بمحافظة القنفذة.
وشملت مذكرات التفاهم، مذكرة لإسناد منطقة عمل كورنيش أبحر الجنوبية بمدينة جدة، وأخرى لنقل اختصاص الإعلانات على الحافلات وسيارات الأجرة العامة.
كما شملت اتفاقية لنقل الحقوق الحصرية لتطوير وتشغيل المواقف مدفوعة الأجر، إلى شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.
وفق “أخبار 24”.