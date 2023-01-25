فرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات المملكة من بوليمرات فائقة الامتصاص

فرضت اللجنة الوزارية المشَكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رسوما نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة (السوق المعزول) من منتج البوليمرات فائقة الامتصاص ذات المنشأ أو المصدَّرة من الصين وبلجيكا وسنغافورة وكوريا وفرنسا.
جاء ذلك بعد اعتماد توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون.
من جانبه، أكد مدير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية فيصل المهيدب أن القرار جاء بناءً على دراسة جميع جوانب مراحل التحقيق المختلفة، حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف المعنية المشاركة في تحقيق يُعَدّ الأول من نوعه على مستوى مجلس التعاون، حيث ستفرض الرسوم فقط على السوق السعودي. وفق “أخبار 24”.
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