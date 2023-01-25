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جديد المحليات > مدير الأمن العام يناقش استعدادات قوات أمن الحج لخدمة ضيوف الرحمن
25/01/2023   10:23 م

مدير الأمن العام يناقش استعدادات قوات أمن الحج لخدمة ضيوف الرحمن

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ناقش مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، اليوم (الأربعاء)، استعدادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتناول الاجتماع استعدادات قيادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها وإعداد خططها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة؛ للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أداء نسكهم.

وأكد البسامي، خلال اجتماع اللجنة الأمنية للحج بمقر الأمن العام بالرياض، أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة، ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط.

وحرص على نقل تحيات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف للمشاركين في الاجتماع؛ للمجتمعين.

مدير الأمن العام يناقش استعدادات قوات أمن الحج لخدمة ضيوف الرحمن

مدير الأمن العام يناقش استعدادات قوات أمن الحج لخدمة ضيوف الرحمن

مدير الأمن العام يناقش استعدادات قوات أمن الحج لخدمة ضيوف الرحمن

وفق “أخبار 24”.

مدير الأمن العام يناقش استعدادات قوات أمن الحج لخدمة ضيوف الرحمن

جديد المحليات
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