“ربكسوس نصف القمر”.. مذكرة تفاهم لإنشاء منتجع سياحي بالشرقية

وقّع صندوق التنمية السياحي، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم بغرض إنشاء وتطوير منتجع سياحي على شاطئ نصف القمر في المنطقة الشرقية.
ويشمل المنتجع، الذي تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به، خلال ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”، مرافق ترفيهية وأخرى متعددة الاستخدام، يتم تشغيله من قِبل شركة “أكور”، والتي تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الفندقة والضيافة، تحت العلامة التجارية “ريكسوس”.
ويقع المشروع على أرض مساحتها أكثر من 262 ألف م2، بشاطئ نصف القمر، بإطلالة خلابة على الخليج، ويتضمن 440 وحدة فندقية و41 فيلا ومساحات متنوعة من المطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية المميزة. وفق “أخبار 24”.