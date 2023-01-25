شاهد.. بدء تركيب أولى الفلل العائمة بمنتجع “شيبارة” بمشروع البحر الأحمر

وثقت شركة البحر الأحمر بدء عملية تركيب أولى الفلل العائمة في منتجع جزيرة شيبارة.
وأوضحت اليوم (الأربعاء)، أن العمل يجري على قدم وساق لافتتاح المنتجع العام المقبل.
يذكر أن جزيرة شيبارة التي تبلغ مساحتها نحو 20 كيلو متراً تمتاز بطبيعتها الخلابة وصفاء شواطئها.
يذكر أن مشروع البحر الأحمر يعد وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وتمتد على مساحة 28 ألف كم2 من الأراضي والبحيرات البكر، وستضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة. وستحتوي على أخاديد جبلية، وبراكين خامدة، ومعالم ثقافية وتراثية تاريخية. كما ستضم فنادق ووحدات سكنية، ومرافق، ومشاريع ترفيهية. وفق “أخبار 24”.
فيديو لبدء عملية تركيب أولى الفلل العائمة في منتجع #جزيرة_شيبارة حيث العمل يجري على قدم وساق لافتتاح هذا المنتجع العام المقبل في @VisitRedSea . pic.twitter.com/GLKLuigBFe
— البحر الأحمر الدولية (@RedSeaGlobalAR) January 25, 2023