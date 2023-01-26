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رياضة > ديمبلي يقود برشلونة للصعود إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا
26/01/2023   9:06 ص

ديمبلي يقود برشلونة للصعود إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

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منح هدف عثمان ديمبلي في الشوط الثاني الفوز لبرشلونة 1-صفر أمام عشرة من لاعبي ريال سوسيداد في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتعرض برايس منديز مهاجم سوسيداد لطرد مباشر في الدقيقة 40 بعد تدخل عنيف ضد سيرجيو بوسكيتس.

كان برشلونة الطرف الأفضل في معظم فترات اللقاء في كامب نو لكنه سجل فقط من هجمة مرتدة رائعة كللها رجل المباراة ديمبلي في الدقيقة 52.

وانطلق الجناح السريع من الجهة اليمنى بعد تلقيه تمريرة طويلة ممتازة من مواطنه الفرنسي جول كوندي وسدد كرة لا تصد بقدمه اليمنى في أعلى الشباك. وفق “أخبار 24”.

دخل سوسيداد المتألق المباراة بعد تسعة انتصارات متتالية بجميع المسابقات.

وفي دور الثمانية أيضا يلعب إشبيلية ضد أوساسونا اليوم ويلتقي ريال مدريد غريمه أتليتيكو مدريد كما يتواجه بلنسية وأتليتيك بيلباو غدا الخميس.

ديمبلي يقود برشلونة للصعود إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

رياضة
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